Oasport.it - Parigi-Nizza 2025: tutti gli italiani in gara. Trentin guida i nove azzurri

Saranno 22 le squadre che prenderanno parte alla, corsa francese in programma dal 9 al 16 di marzo. Le tappe propongono una giusta varietà tra salite, arrivi pianeggianti e percorsi per le classiche. Tanti corridori prenderanno parte alla Corsa verso il sole e gli occhi saranno puntati sull’attesissimo Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike). La passata edizione fu vinta da Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike).Saranno solo 9 i corridoripresenti, senza nessuna formazione azzurra che prenderà parte alla corsa. Potremo, perciò, contare sull’esperienza di Matteo(Tudor Pro Cycling Team), sull’esplosività di Matteo Sobrero (Red Bull Bora Hansgrohe) e sulle doti da scalatore di Vincenzo Albanese (EF Education-EasyPost) per provare ad imporci in una delle tappe di questa