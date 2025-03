Ilrestodelcarlino.it - Parcheggi della sopraelevata, Piunti all’attacco

La querelle suial di sotto del cavalcavia continua ad animare il dibattito fra maggioranza e opposizione. Solo alcuni giorni fa trapelava la notizia che il comune avrebbe inviato la propria proposta in provincia, e che l’indirizzo da seguire sarebbe quello dei posteggi gratuiti. Novità che tornano a destare l’interesse di Pasqualino: l’ex sindaco da settimane chiede che venga trovata una quadra sulla vicenda e che la città venga messa a parte delle decisioni nel merito. Di ufficiale però ancora non c’è nulla, e la bella stagione si avvicina. "Mi preme far notare – scrive il consigliere di minoranza – che solo dopo interrogazione del 10 gennaio si è tenuto un incontro che pare, ma sarà da verificare, abbia incanalato la questione verso una ipotesi di accordo con la provincia, ben otto mesi dopo l’istanza del comune, risalente al 10 maggio 2024.