Liberoquotidiano.it - Papa Francesco, veglia di preghiera nel centro di Buenos Aires

I sostenitori dihanno organizzato unadi, con la luce delle candele, neldi, in Argentina, per la guarigione del pontefice malato. Il pontefice è alla terza settimana di ricovero in ospedale per polmonite bilaterale, in condizioni stabili, sottoposto a terapie in un quadro clinico che resta complesso. Il Santo Padre durante il giorno utilizza flussi elevati di ossigeno supplementare per aiutarlo a respirare mentre nel corso della notte utilizza una maschera per la ventilazione meccanica non invasiva. Il ricovero delha spinto migliaia di fedeli in tutto il mondo a pregare per la sua guarigione, soprattutto in Argentina, dove è nato