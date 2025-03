Notizie.com - Papa Francesco sta meglio: per la prima volta il bollettino parla di lievi miglioramenti

Leggi su Notizie.com

sta, per lailmedicodi. La prognosi è ancora riservata. L’Angelus di domani diffuso solo come testo.sta: per laildi(Ansa Foto) – notizie.comLe condizioni cliniche del Santo Padre continuano ad essere stabili. Ma questa è una buona notizia perché implica che sta rispondendo bene alla terapia per guarire dalla polmonite bilaterale che lo costringe al letto dal 14 febbraio, giorno del ricovero al Policlinico Gemelli di Roma.La notizia arriva anche oggi dalla Sala Stampa del Vaticano, come sempre accade da quasi un mese a questa parte. Ma per la, anche la Santa Sede e i medicino di “graduale, lieve miglioramento“ e di “buona risposta alla terapia“.