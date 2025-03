Lapresse.it - Papa Francesco, Santa Sede: “La notte è trascorsa tranquilla, sta riposando”

“La, ilsta”. Questo l’aggiornamento della sala stampa dellasu, giunto al 23esimo giorno di ricovero al Policlinico ‘Gemelli’ di Roma. Nella giornata di venerdì nessun bollettino medico, ma solo informazioni dal Vaticano per raccontare la situazione del Santo Padre. “La situazione è stabile come ieri ovvero stabile in quadro complesso. La prognosi resta riservata“. Bergoglio non è fuori pericolo e l’assenza di novità non fa pendere la bilancia né dal lato dell’ottimismo né da quello del pessimismo. Per quanto riguarda la ventilazione lo schema è sempre lo stesso degli ultimi giorni e quindi “alti flussi” con l’ausilio dei naselli durante il giorno e “ventilazione meccanica non assistita” e quindi con l’ausilio della maschera di