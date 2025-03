Laprimapagina.it - Papa Francesco, ricoverato al Gemelli: un lungo percorso di convalescenza e una nuova organizzazione in Vaticano

Leggi su Laprimapagina.it

Nonostante il suo consueto buon umore anche durante il quarto ricovero al, questa volta la situazione è diversa. Nessuno si sbilancia con previsioni ma si sa che nulla sarà più come prima. Il ricovero del 14 febbraio segna un punto di svolta. La Santa Sede si sta organizzando per gestire i prossimi mesi di degenza e, che si prevede saranno lunghi e complessi.Innon si sta discutendo di scenari estremi come la morte o le dimissioni del. Le procedure legate a questi eventi sono regolate da meccanismi consolidati, come la Costituzione Universi Dominici Gregis, e solo ilpuò decidere autonomamente riguardo le dimissioni., infatti, è “molto lucido”, come assicurano i vertici della Chiesa.La gestione quotidiana del pontificato, tuttavia, dovrà adattarsi allarealtànon potrà riprendere il ritmo precedente, già impegnativo per un uomo della sua età.