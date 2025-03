Secoloditalia.it - Papa Francesco, notte tranquilla. Prosegue la sua commovente lotta contro i malanni, gli “haters” e i corvi

Leggi su Secoloditalia.it

“Laè trascorsa”,“sta riposando”. Lo fa sapere oggi 8 marzo la Sala stampa del Vaticano nel consueto aggiornamento della mattina sulle condizioni di salute del Pontefice, ricoverato al Gemelli dallo scorso 14 febbraio per una polmonite bilaterale. Ieri i medici non hanno diramato alcun bollettino. L’aggiornamento tornerà stasera. La Sala stampa del Vaticano ieri ha comunque fatto sapere che le condizioni cliniche erano rimaste stabili pure in un quadro complesso per cui la prognosi resta riservata.Il messaggio e le fake newsNon si è ancora spento l’eco del messaggio a sorpresa didi giovedì sera Un audio con la voce del Pontefice flebile e sofferente diffuso anche per sgomberare il campo dalle fake news circolate sul web.Il mondo fissa quella finestra chiusa è un po’ rabbuiata del Policrinico Gemelli dove Bergoglio ingaggia la sua ennesima ascesi a Cristo, la sua Quaresima di sofferente pazienza.