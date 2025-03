Thesocialpost.it - Papa Francesco, non è fuori pericolo: riposa, ma resta sotto osservazione

Le condizioni dicontinuano a destare attenzione, anche se la notte è trascorsa senza peggioramenti. Fonti vaticane riferiscono che Jorge Mario Bergoglio stando, ma non è ancora. L’assenza di novità significative non consente di sbilanciarsi né verso un cauto ottimismo né verso il timore di un aggravamento.Mentre il Pontefice rimanestrettamedica, l’affetto dei fedeli si è manifestato con grande intensità. Nella notte, migliaia di persone si sono radunate a Buenos Aires per una fiaccolata, pregando e vegliando in segno di vicinanza alargentino. Le immagini della folla raccolta in silenzio, con le candele accese, testimoniano il legame profondo che ancora unisce Bergoglio alla sua terra d’origine.In Vaticano si segue la situazione con discrezione e prudenza.