Tvzap.it - Papa Francesco, il messaggio a sorpresa commuove tutti

In una giornata di profonda riflessione,ha lanciato un appello appassionato durante il pellegrinaggio del Movimento per la Vita, svoltosi nella maestosità della Basilica Vaticana. Ilè stato trasmesso nel corso di una Messa solenne presieduta dal Cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. (segue dopo la foto)Leggi anche:, ecco chi prenderà il suo posto alla messa delle Ceneri: “Superare i condizionamenti sociali”Il pontefice ha messo in risalto l’importanza di liberare le donne dai vincoli della società che spesso le costringono a rinunciare alla maternità. Un appello che si ergere come un faro di cambiamento per il rinnovamento sociale. “Viviamo in una società dominata dal possesso, dall’apparire, e dalla produzione”, ha spiegato, sottolineando la necessità di una radicale trasformazione della mentalità collettiva.