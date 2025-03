Isaechia.it - Paolo Crivellin e Angela Caloisi a Verissimo svelano la verità sulla presunta gravidanze di lei e rivelano dove e quando si sposeranno

Leggi su Isaechia.it

, ex protagonisti di Uomini e Donne, sono stati ospiti di Silvia Toffanin a.La coppia, formatasi nel 2018 all’interno del dating show di Maria De Filippi, presto convolerà a nozze. “Dopo sette anni ci sposiamo“, ha esordito l’ex corteggiatrice, che ha spiegato:La proposta un po’ me l’aspettavo ma non me l’aspettavome l’ha fatta. Mi aveva un attimo destabilizzata. E’ successo il giorno dopo Capodanno, in montagna. Prima di Natale mi aveva detto che stava organizzando questo viaggio verso queste date, per il nostro anniversario, in un posto estivo.“Non sarebbe stata una sorpresa.Tra l’altro mi ero preparato tutto un discorso ma ho balbettato mentre glielo dicevo. Non mi aspettavo di essere così impacciato davanti ad una persona che vivo tutti i giorni da sette anni“, ha aggiunto