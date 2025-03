Calciomercato.it - Panchina Juve, arriva l’annuncio su Thiago Motta | ESCLUSIVO

Le ultime sui bianconeri nella nuova puntata diZone, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it“Questa partita ha una doppia valenza: se dovesse vincere, consolida il quarto posto e aggancia il terzo. Se invece dovesse perdere ripiomba nella lotta per il quarto posto, perché potrebbe esserci il sorpasso della Lazio“.su(LaPresse) – Calciomercato.itCosì Gianni Balzarini a ‘Zone’, programma in onda sul nostro canale Youtube, in vista del big match tra lantus e l’Atalanta. Con un successo, i bianconeri aggancerebbero Gasperini e soci al terzo posto, tenendo vivo il ‘sogno’ Scudetto.Con il collega di ‘Sport Mediaset’ si è parlato dintus a tutto tondo. Da Douglas Luiz al mercato fino al futuro di:DOUGLAS LUIZ – “Dal punto fisico, lo vediamo, dal punto di vista tattico non è mai riuscito a inserirsi.