Ilfoglio.it - Pancalli: “Sarà come gettare un seme per il futuro dell’Italia”

One year to go. Siamo entrati ufficialmente nell’anno paralimpico. Il 6 marzo 2026 l’Arena di Verona farà risplendere il braciere paralimpico dando il via a Milano Cortina 2026. Eproprio lei uno dei simboli più significativi di questa Paralimpiade italiana. Stessa sede della cerimonia di Chiusura Olimpica, l’anfiteatro romano segnerà il continuum tra mondo olimpico e paralimpico. E dimostrerà al mondo che “se è possibile rendere accessibile un monumento di oltre duemila anni, allora è possibile farlo ovunque”,ha sottolineato il presidente del Comitato paralimpico internazionale Andrew Parsons durante l’evento “One year to go” svoltosi a Milano. A vent’anni da Torino 2006, i Giochi tornano in Italia. Una Paralimpiade diffusa, che vedrà le gare svilupparsi su tre luoghi principali: Milano, Cortina d’Ampezzo e la Val di Fiemme.