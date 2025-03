Ilrestodelcarlino.it - Pamela, la madre incontra Oseghale: "Davanti a me poteva dire la verità"

Lo aveva già annunciato qualche giorno fa e ieri Alessandra Verni (nella foto), la mamma della 18enneMastropietro, uccisa e fatta a pezzi nel gennaio del 2018, hato il nigeriano Innocent. Ha raggiunto il carcere di Ferrara e ha avuto un colloquio di circa quattro ore, dalle undici del mattino fino alle tre e un quarto del pomeriggio, con l’uomo condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio della povera 18enne. "Lui sapeva che ci saremmoti e quando mi ha vista mi ha salutato dicendomi "Buongiorno signora Alessandra" – ha raccontato la mamma di–. Io volevo un incontro costruttivo per me stessa e volevo dare una chance adi pentirsi e dila. Mi sono vestita come era vestitaquel giorno, ho scurito i capelli come lei, con la coda e la frangia, e mi sono messa anche la maglietta con le foto di come l’ha ridotta per ricordare quello che ha fatto.