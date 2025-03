Ilrestodelcarlino.it - Palomba cerca spesso la via del gol. Orellana, primo tempo di qualità

Vukovic 5,5: Incolpevole in occasione delle due reti. Seppur poco impegnato per il resto della gara, appare a volte insicuro come nella conclusione di Cortesi parata in due tempi Coppola 5: Il suo autogol dà il via alla rimonta dei padroni di casa. Una solida prestazione in fase difensiva viene infatti irrimediabilmente pregiudicata da un cross rasoterra di Rigo che provoca una sfortunata autorete Di Renzo 5,5: al suo esordio da titolare, sempre attento e concentrato non commette sbavature pur soffrendo la spinta di Cortesi (dal 23’ s.t Zoia 6: prova ad incidere nell’ assalto finale non trovando però fortuna di testa)6:la via del gol. I suoi inserimenti di testa, soprattutto dai calci da fermo, sono frequenti seppur imprecisi Peixoto 6: propositivo. Con innumerevoli cross taglienti impensierisce in diverse circostanze la difesa di casa.