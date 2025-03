.com - Pallamano A Gold / La Macagi Cingoli fa l’impresa e batte 32-33 la Raimond Sassari

A 9 secondi dalla sirena il gol di Renaud regala alla squadra di Palazzi il successo contro la formazione terza in classifica: seconda vittoria di fila, 8 marzo 2025 – Latorna dalla Sardegna con un sorriso a 36 denti stampato in faccia. I ragazzi di Palazzi, infatti, hanno compiutondo 32-33 laterza nella 19^ giornata di Serie Adi, aggiudicandosi l’intera posta grazie al gol di Renaud-David a 9 secondi dalla sirena. Il successo permette ai cingolani di restare a -3 dalla salvezza diretta, per via dell pareggio di Chiaravalle contro Secchia Rubiera e della vittoria di Pressano in casa dell’Eppan. Primo tempo La sfida del PalaSantoru è stata equilibrata e per 60 minuti si è viaggiato sul punto-punto. Inizia meglio la, capace di conquistare subito il vantaggio con Ciattaglia e D’Agostino (1-2), per poi andare sul +2 del 4-6 al 5’ grazie ai gol di Makhlouf e Naghavialhosseini.