Palestinesi e israeliani dall’Oscar alle spine

Nella notte degli Oscar, No Other Land ha vinto come miglior documentario. Un risultato affatto scontato nonostante fosse già uno dei film più premiati dell’ultimo anno, in assoluto. Diretto da Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham e Rachel Szor, un collettivo palestinese e israeliano, No Other Land è una co-produzione palestinese e norvegese e rappresenta infatti la prima vittoria agli Academy per la Palestina. È un film apertamente politico e attivista, tanto che dopo la vittoria della statuetta il governo israeliano – secondo quanto denunciato dall’organizzazione di base israelo-palestinese Standing Together – starebbe tentando di impedirne ogni proiezione, mentre la pellicola non ha ancora trovato una distribuzione nazionale negli Stati Uniti. Vincitore di fatto invisibile a Hollywood, No Other Land ha portato avanti – e vinto – un’intera campagna Oscar indipendente, contando soprattutto sul passaparola tra i votanti dell’Academy.