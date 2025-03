Bergamonews.it - Palazzo della Libertà, il nuovo polo culturale restituito alla città

Bergamo. Uncapitolo si apre perche porta con sé unnome. Nasce Cult! Diffusione, uno spazio rinnovato, unmultidisciplinare in cui cinema, arti visive e performative si incontrano per dare vita a un’offerta ricca e inclusiva, uno spazio apertoe alle sue energie creative.La rigenerazione degli spazi al piano terra delè stata possibile grazie al bando di Fondazione Cariplo «Luoghi da rigenerare. Restituire alle comunità attraverso la cultura luoghi abbandonati o sottoutilizzati», al quale hanno partecipato lo scorso 2023 il Comune di Bergamo come ente capofila e Lab 80 film come partnerdi progetto, ottenendo un contributo di 390 mila euro. A questi si aggiunge un investimento di 280 mila euro del Comune di Bergamo e l’investimento di Lab 80 film per la valorizzazione e la gestione che va a migliorare, in termini di quantità e di qualità, la fruizione degli spazi da parte del pubblico per attività culturali.