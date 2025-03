Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Next Gen Altamura: Pietrelli illumina, giornata no per Afena-Gyan – VOTI

di RedazioneNews24Gen: ie i giudizi ai protagonisti del match valido per la 30ªdi Serie C 2024/25Gen: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 30ªdi Serie C 2024/25.Daffara 5,5 Non perfetto in occasione del primo gol di Leonetti, difficile chiedergli di più sul raddoppio dell’. Nel mezzo interventi sì sempre precisi ma allo stesso tempo piuttosto semplici.Citi 5,5 Soffre un po’ troppo lì dietro le iniziative degli attaccanti dell’, non dà oggi sicurezza al reparto. Dal 59? Puczka 6,5 Entra bello pimpante, sfortunato nel finale con il calcio di punizione che si stampa sulla traversa.Scaglia F. 6 Gioca cercando di limitare al massimo gli errori in fase di non possesso, certamente più propositivo quando è laGen a proporre gioco.