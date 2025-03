Oasport.it - Pagelle gigante Are 2025: Federica Brignone due spanne sopra tutte; Gut-Behrami vicina alla resa

Leggi su Oasport.it

ARE, 10 e lode: semplicemente due gradini. Innon ha rivali, scia in un’altra dimensione. Quest’anno ha vintole gare tra le porte larghe quando è arrivata al traguardo, Mondiali compresi. Avrebbe potuto amministrare, ma non lo ha fatto nemmeno questa volta. Ha attaccato con coraggio e convinzione, rifilando distacchi abissaliconcorrenza. Ormai sta diventando una piacevole consuetudine quella di realizzare il miglior tempo in entrambe le manche. Oggi potrebbe aver inflitto lo scacco matto definitivosvizzera Lara Gut-nella corsaCoppa del Mondo generale: oggettivamente quest’anno l’azzurra si sta rivelando superioregrande rivale elvetica. 322 punti di vantaggio nella graduatoria complessiva sono un margine ormai molto importante, considerando che mancano sei gare (slalom esclusi) al termine della stagione.