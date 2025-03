Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO LECCE-MILAN 2-3: Krstovic bomber vero, Pulisic-Leao rianimano il Diavolo

Voti, top e flop del match del campionato di Serie A tra i giallorossi e rossoneri. Ecco i migliori e i peggiori della partitaPartita rocambolesca in Salento, dove ilva sotto di due reti per via di una doppietta dadi. Poi entra Rafae con un pizzico di fortuna, ilrialza la testa. Così sale in cattedrae i rossoneri battono il2-3:il(LaPresse) – Calciomercato.itEcco i voti:Falcone 6,5Guilbert 5Baschirotto 5Jean 5Gallo 5Coulibaly 5 – Dall’83’ Banda s.v.Berisha 6 – Dal 55? Pierret 7Helgason 5,5 – Dal 74? Ramadani s.v.Pierotti 6,5 – Dal 74? Veiga s.v.8Morente 6 – Dall’83’ Rebic s.s.All. Giampaolo 6Sportiello 6Walker 5 – Dal 74? Sottil s.