Paesi paesaggi… Davide Rampello a Campofilone

Davide Rampello a Campofilone

MILANO – Questa sera a “Striscia la notizia” (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica “, paesaggi.”.è a(FM), nelle Marche, un paese immerso nella Valle del fiume Aso. Qui, all’ombra della Chiesa di San Bartolomeo, si producono i “maccheroncini di”, una pasta all’uovo la cui ricetta risale al quindicesimo secolo. Il paesaggio fa da sfondo alla storia di Katia, che ha ereditato dalla sua famiglia la passione per una pasta fatta solo di farina e uova, lavorate a mano a lungo, fino a ottenere un impasto omogeneo.La sfoglia, stesa con il mattarello, dopo essere stata ripiegata, viene tagliata a mano in strisce sottilissime lunghe più di mezzo metro, chiamate “maccheroncini di”. Ultimo passo: l’essiccatura a bassa temperatura, che rende la pasta porosa e ideale per il condimento tipico della zona: il ragù di carne.