Padova il 27enne Umberto Coghetto muore folgorato sotto gli occhi dei colleghi | Era stato male gli avevo chiesto di non lavorare

, un giovane di 27 anni, ha perso la vita a causa di una folgorazione mentre stava montando una tensostruttura all’interno della ditta Agraria To ad Agna. Il tragico incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 7 marzo, quando il giovane, al termine del suo turno di lavoro, ha urtato involontariamente dei cavi ad alta tensione. I carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco, insieme al personale dello Spisal dell’Ulss 6 Euganea, stanno indagando per chiarire le cause dell’incidente. Nonostante l’intervento immediato dei, pernon c’ènulla da fare., originario di Nervesa della Battaglia, viveva con la sua famiglia. La notizia della sua morte ha sconvolto profondamente i dipendenti e i titolari dell’azienda. Sua madre ha raccontato con dolore: “Non erabene e glidetto di non andare al lavoro.