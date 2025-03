Juventusnews24.com - Padoin al settimo cielo dopo Fiorentina Juve Primavera: «Abbiamo giocato una partita perfetta. Mi devo complimentare col gruppo per questo motivo»

Simone Padoin, vice allenatore di Magnanelli con la Juventus Primavera, ha analizzato la vittoria dei bianconeri contro la Fiorentina ai canali ufficiali del club.

«Penso che abbiamo giocato una partita perfetta contro la Fiorentina, come l'avevamo preparata. Sapevamo che avremmo affrontato una squadra che amava avere il pallone tra i piedi e costruire palle gol, di conseguenza se ci fossimo un po' allungati tra i reparti avremmo sofferto il loro palleggio, ma ciò non è accaduto perchè siamo stati bravi a difenderci compatti, uniti, insieme. Quando abbiamo avuto il possesso del pallone, invece, abbiamo giocato bene sia nel mantenimento del possesso stesso sia nello sfogo improvviso per andare a fare gol e, infatti, la prima rete è nata proprio così.