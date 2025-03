Quotidiano.net - Pace a ostacoli in Ucraina. Mattarella frena sui soldati: "Parlarne è prematuro"

Leggi su Quotidiano.net

Il presidente della Repubblica allinea le recalcitranze del Pd e copre il governo sul progetto per la difesa europea. Non senza avvertire che non si può indulgere in eccessiva accondiscendenza nei riguardi dei piani dirusso-americani obtorto collo ucraino. "Unafondata sulla prepotenza non durerebbe a lungo", manda infatti a dire Sergiodalla visita di Stato in Giappone. Avvertendo che per ora "non sono neanche iniziati i negoziati" e perciò qualsiasi decisione in merito alla partecipazione italiana a una missione di peacekeeping sarebbe prematura. Anche se nel condizionale sta proprio la disponibilità del Quirinale, che è a capo delle Forze armate, nei riguardi dell’eventuale impegno disul terreno ucraino. Per il conflitto "serve unagiusta" che "non sia fragile e transitoria" e non soggiaccia "alla prepotenza delle armi", diceintervistato dalla tv nipponica, in quanto altrimenti si aprirebbe "una stagione pericolosissima per la vita internazionale".