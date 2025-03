Quifinanza.it - Ostriche contaminate ritirate per presenza di Norovirus, i marchi e i lotti interessati

Il ministero della Salute, nella sua funzione di monitoraggio dei prodotti che mettono a rischio la salute, ha richiamato tre, dello stesso produttore. Si tratta di diversidi.I rischi sono legati al consumo dei prodotti crudi per via delladi genoma virale di. Non a caso, nella nota, si può leggere l’avvertenza di consumo previa cottura.Richiamo: rischioCon la nota del 7 marzo, il ministero della Salute (presente anche sull’app dedicata) ha deciso il richiamo di diversidi. Si tratta di molluschi provenienti dalla Sardegna, che rispondono allo stessa ragione sociale.La sede dello stabilimento è via provinciale 21, 44020, a Goro (FE) e ilo di identificazione dello stabilimento/produttore è IT 513 CDM UE.