Ostia sequestrato un cantiere navale di 4milia metri quadrati

, 8 marzo 2025 – Nei giorni scorsi, in seguito ad una strutturata attività d’indagine svolta in coordinamento tra i militari della Sezione Operativadi Roma ed i militari della Capitaneria di Porto di Roma, Guardia Costiera di Fiumicino, d’intesa con la Procura della Repubblica è stato eseguito un sopralluogo su un’area privata di 4.000 mq., lungo la sponda golenale sinistra del Tevere (lato), in prossimità dell’Isola di Tor Boacciana nel comune di Roma, adibita ae rimessaggio di unità navali. Hanno inoltre partecipato, quale supporto alle attività ispettive, oltre al personale del Comune di Roma Capitale, anche il personale tecnico della Regione Lazio e dell’Arpa Lazio, questi ultimi intervenuti nell’ambito dei normali rapporti di collaborazione istituzionali, oltre che in virtù di un protocollo d’intesa siglato tra la Regione Lazio ed il Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza, finalizzato ad agevolare la collaborazione operativa nel settore della tutela ambientale.