Quotidiano.net - Ossa ritrovate in Val di Susa. Test del Dna: sono di Mara: "Aveva fratture multiple"

Leggi su Quotidiano.net

Alle 6,20 della mattina dell’8 marzo, un anno fa, dal suo telefono parte l’ultimo messaggio: "Sai, ho deciso di lasciare la pizzeria. Mi trattano come una pezza da piedi ma io valgo molto più di più". Il destinatario, un uomo conosciuto qualche tempo prima, concorda: "Trova di meglio, te lo meriti". La cerca per colazione intorno alle 9, i whatsapp non vengono più visualizzati.Favro, 52 anni, mamma di una bambina di 9, è sparita nel nulla nei boschi attorno a Gravere, in Val. Per molti mesi la sua scomparsa resta un mistero che infiamma la valle. Finchè due settimane fa, vicino al depuratore sulla Dora, vengono trovati un paio di occhiali neri da sole così simili a quelli che portava lei. E un mucchietto di. Si temeva, in fondo si sapeva quello che l’esame del DNA ha appena confermato:è morta.