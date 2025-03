Lettera43.it - Ospedali in bancarotta e welfare a rischio: la Cina si scopre vecchia

Febbraio 2020 è appena cominciato. Sono trascorsi 11 giorni dall’inizio del lockdown di Wuhan, la prima quarantena di massa dei tempi moderni. Nonostante i timori, il mondo spera ancora che l’epidemia di coronavirus possa restare confinata alla, senza immaginare l’estensione e la durata di quella che diventerà la pandemia di Covid-19. Per la precisione, è il 3 febbraio 2020 e a Wuhan entra in funzione l’ospedale di Huoshenshan, costruito in meno di due settimane. Quella struttura diventa rapidamente il luogo simbolo del contenimento sanitario del virus, nonché delle ingenti spese approntate dal governo cinese per provare a eradicare quello che lo stesso presidente Xi Jinping ha definito «un demone». È l’inizio della cosiddetta “strategia zero Covid“, che prevede una guerra totale contro il virus e la sua distruzione, non la convivenza con esso.