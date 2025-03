Juventusnews24.com - Osimhen Juventus e non solo: quattro big lo corteggiano, una vuole incontrare subito gli agenti! Le ultimissime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24e nonbig in giro per l’Europa lo, unaglidell’attaccante! LeArrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro dei Victor, attaccante di proprietà del Napoli oggi al Galatasaray che piace molto al mercato.Secondo quanto riportato da CaughtOffside sulle tracce del nigeriano ci sarebbero anche Manchester United, PSG, Chelsea e Arsenal. Proprio quest’ultimo sarebbe pronto ad avviare i contatti con il suo agente per parlare di un possibile trasferimento in estate.Leggi sunews24.com