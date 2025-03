Juventusnews24.com - Osimhen Juve: è il grande sogno estivo per l’attacco! Giuntoli punta su questo fattore per portarlo a Torino, ma occhio a questo ostacolo… Ultimissime

di RedazionentusNews24: è il nigeriano ilper! C’è un ostacolo però nella corsa all’attaccante.Come riferito da Tuttosport, il nome in cima alla lista dei desideri del mercatoper rinforzarein estate è quello di Victor, i cui numeri di ingaggio (6 milioni di euro netti) possono essere ammortizzati dal fatto che si gode ancora i vantaggi del Decreto Crescita.Il vero ostacolo è rappresentato dal Napoli, che difficilmente vorrà favorire una rivale come lantus dopo il rientro del nigeriano dal prestito al Galatasaray:, dunque, alla concorrenza del Manchester United nell’ambito di uno scambio con gli azzurri con Hojlund. Cristiano, dal canto suo,molto sugli ottimi rapporti con l’entourage per convincerlo a premere sulla destinazione bianconera.