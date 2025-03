Tvplay.it - Osimhen, altro che Juventus: va via dalla Serie A, c’è un top club che lo aspetta

Leggi su Tvplay.it

Victorcontinua ad attirare l’attenzione per quello che potrà succedere sul mercato: lasi guarda le spalle, c’è un topche lo vuole.Victorcontinua a capitalizzare l’attenzione su di sé. Al momento è ancora in prestito al Galatasaray, ma a fine stagione ternerà al Napoli. Non per restarci però, visto che Aurelio De Laurentiis ha già dichiarato che è fuori dal progetto, quindi tutto può ancora succedere in ottica calciomercato. La, con Cristiano Giuntoli in primis, vorrebbe affondare per portarlo a Torino ma occhio alla Big che vorrebbe affondare e superare tutta la concorrenza.che: va viaA, c’è un topche lo(LaPresse) – Tvplay.itLa, alla fine di questa stagione, molto probabilmente cederà Dusan Vlahovic.