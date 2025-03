Ilgiorno.it - Orto comunitario, qui la terra unisce. Ecco i contadini della condivisione

Alla Vasca volano nasce l’gestito dai giovani del Sulé. "Coltiviamo laper coltivare relazioni", questo l’obiettivo del progetto ad Agrate che punta a valorizzare l’angolo di paradiso che farà da cornice a nuovi rapporti in carne e ossa in tempi di virtuale. Legami tra generazioni e senza scavare, qui andrà in scena la permacultura, tecnica non invasiva basata su biologico e riutilizzo grazie a campi contenuti in cassoni rialzati. Un’esperienza diversa dai classici“fai da te” che si trovano in altri comuni, in città saranno protagoniste famiglie, persone d’età e di culture diverse. Un concetto più ampio, grazie alla collaborazione con l’associazione Ahlan anche gli stranieri potranno vestire i panni di coltivatori e portare avanti una tradizione spesso interrotta con l’immigrazione.