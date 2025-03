Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: previsioni di domenica 9 marzo 2025

Leggi su Ultimora.news

Cosa prevede l'diFox per il 9? Si conclude un'altra settimana e questaè influenzata dal buon transito della Luna in Cancro. Per la maggior parte dei segni sarà una giornata fantastica, mentre per altri no. Passiamo in rassegna leastrologiche diFox di, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale.Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'giornaliero invita a fare attenzione alle finanze e alle distrazioni. Da ieri non ti senti al top: è il momento di ricaricare le energie. Toro - Attenzione a queste 24 ore. Potrebbero sorgere complicazioni durante trattative e accordi. Tieni sotto controllo il nervosismo. Gemelli - Concludi le questioni finanziarie e professionali. I cambiamenti sono favoriti.