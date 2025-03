Romadailynews.it - Oroscopo di domenica 9 marzo 2025: le stelle segno per segno

Unadi emozioni e riflessioni: scopri cosa ti riservano gli astri in amore, lavoro e benessere.? Ariete (21– 19 aprile)carica di energia e voglia di fare. In amore, potresti sentire il bisogno di rafforzare il legame con il partner attraverso un dialogo più profondo. I single avranno l’opportunità di fare un incontro intrigante. Sul lavoro, idee brillanti potrebbero aprire nuove strade. Energia alta, ma attenzione a non strafare.? Toro (20 aprile – 20 maggio)Giornata da dedicare al riposo e alle persone care. In amore, un po’ di romanticismo in più potrebbe fare bene alla coppia. I single dovrebbero uscire dalla loro zona di comfort per trovare nuove occasioni. Sul lavoro, è il momento di pianificare con calma i prossimi passi. Salute buona, ma concediti momenti di relax.