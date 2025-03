Juventusnews24.com - Orlando non si fida di questa Juve: «Se dovesse vincere contro l’Atalanta, attenzione! Sarebbe in grado di fare questo». Le parole che galvanizzano i tifosi

Massimo Orlando, ex calciatore e opinionista, mette in guardia tutti la Juventus: una vittoria contro l'Atalanta potrebbe significare una cosa importante. Massimo Orlando non ha dubbi. Una vittoria della Juve contro l'Atalanta avrebbe un significato particolare in chiave scudetto per i bianconeri. Ecco il suo punto di vista, esternato nel corso di "Maracanà", trasmissione podcast di TMW Radio. «L'Atalanta fisicamente ha qualche problema, è in un periodo che non va. Detto questo, la Juve ha una marcia in più. Dall'Empoli sono ripartite anche le motivazioni. Se dovesse vincere contro l'Atalanta, attenzione! Perché la Juve a 5-6 punti metterebbe pressione anche a Inter e Napoli».