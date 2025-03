Thesocialpost.it - Oristano, sospetto caso di meningite: il 18enne Gabriele Pinna muore

Un malore improvviso ha stroncato la vita di un giovane di 18 anni,, residente a Ghilarza. Il ragazzo si era sentito male già nella mattinata di ieri e, in serata, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di, è apparso subito in condizioni critiche. Ricoverato nel reparto di rianimazione, è deceduto poche ore dopo.Secondo le prime ipotesi dei medici, la causa del decesso potrebbe essere unafulminante, ma la conferma definitiva arriverà solo dagli esami di laboratorio in corso a Cagliari.Nel frattempo, le autorità sanitarie hanno avviato le procedure di profilassi, tracciando i contatti stretti del ragazzo e somministrando la terapia antibiotica preventiva.La comunità di Ghilarza è in lutto per la scomparsa improvvisa del giovane.