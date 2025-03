Tg24.sky.it - Oristano, 18enne muore in ospedale per sospetta meningite fulminante

Un ragazzo di 18 anni è morto per una. Gabriele Pinna, questo il nome del ragazzo, era uno studente pronto a partire per partecipare ai campionati nazionali under 21 di judo. Si è sentito male nella giornata di giovedì. Secondo quanto emerso il giovane avrebbe avuto un po' di febbre e sarebbe rimasto nella sua casa di famiglia a Ghilarza, nell'Oristanese. Nella giornata di venerdì la situazione è peggiorata all'improvviso e un'ambulanza è intervenuta per trasportarlo all'San Martino di. Poco dopo il suo arrivo si è reso necessario il trasferimento in rianimazione ma ogni tentativo di salvarlo è stato inutile. Stando alle prime analisi del quadro clinico a ucciderlo potrebbe essere stata una