Ilgiornaleditalia.it - Ori europei per Iapichino e Diaz, Sioli bronzo nel salto in alto

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Quattro medaglie per l'Italia nella penultima giornata degliindoor di atletica ad Apeldoorn. APELDOORN (OLANDA) - Arrivano quattro medaglie per l'Italia nella penultima giornata degliindoor di atletica ad Apeldoorn. Larissaè d'oro nelin lungo. Gara in crescendo de