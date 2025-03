Oasport.it - Ordine d’arrivo Strade Bianche 2025: risultati e distacchi. Pogacar domina, Pidcock l’ultimo ad arrendersi

Tadejha vinto per distacco le, conquistando il terzo successo della carriera nella mitica classica toscana con arrivo in Piazza del Campo a Siena. Il fuoriclasse sloveno dell’UAE Team Emirates ha piazzato l’attacco decisivo a 18 chilometri dalla fine sulla salita del Colle Pinzuto, staccando il britannico Thomased involandosi in solitaria verso il traguardo.Il Campione del Mondo non ha vissuto una corsa lineare, dovendo fare i conti con una brutta caduta in discesa a 50 chilometri dalla conclusione che lo ha costretto a colmare un distacco superiore ai venti secondi dalla testa. Il podio odierno è stato completato da(Q36.5 Pro Cycling Team) e dal belga Tim Wellens (UAE Team Emirates), rispettivamente secondo e terzo a 1:24 e 2:12 dal vincitore.