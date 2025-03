Juventusnews24.com - Orario Juve Atalanta: quando si gioca il match di Serie A in programma all’Allianz Stadium

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24siildiA ine valevole per la ventottesima giornata di campionatoDomani sera lantus scenderà in campo contro l’in quello che è considerato il bigdi questa ventottesima giornata del campionato diA. Unda non sbagliare e che potrebbe valere l’aggancio al terzo posto proprio ai danni della Dea.Il fischio d’inizio di questa sfida è inper le 20.45, con le due squadre che da lì in avanti si daranno battaglia.Leggi suntusnews24.com