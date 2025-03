"Ora zitti. Shaila? Parlo io". Lele nel 'piano' di Lorenzo per le clip, l'ex Grande Fratello distrugge gli Shailenzo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Emanuele Fiori ha deciso di rispondere aGatta eSpolverato dopo quello che è accaduto durante l’ultima puntata del. Pochi giorni fa, Mariavittoria aveva raccontato che, qualche mese fa,avrebbe suggerito adi flirtare con Emanuele per creare una nuova “ship” e dare vita a una nuova dinamica nella Casa. Si ipotizza che Helena Prestes, dopo aver passato alcuni giorni fuori dalla Casa a gennaio, abbia rivelato tutto alla sua compagna, aiutandola a vedere con occhi diversi il comportamento diha negato qualsiasi accusa, ma gli utenti del web non hanno perso tempo e hanno iniziato a scavare nel passato, scoprendo un vecchio video che ha smascherato la presunta trama degli “”. Nel corso della puntata di giovedì 6 marzo, Alfonso Signorini ha mostrato in diretta questa famosa, dovepropone adi flirtare con Emanuele per almeno una settimana.