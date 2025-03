Lanazione.it - "Ora si utilizzino i fondi del Lascito Mariani"

CITTÀ DI CASTELLO - Come utilizzare al meglio i soldi del? "Occorre convocare un Consiglio comunale monotematico sulla questione coinvolgendo anche la direzione Usl per cercare di dare seguito all’ingentedi oltre 3 milioni di euro": lo chiedono in un’interrogazione Loriana Grasselli, Ugo Mauro Tanzi e Luigi Gennari, del Partito Socialista. "Visto che ormai sono trascorsi alcuni anni dall’accordo tra azienda sanitaria e Regione sull’utilizzo dele dopo alcune vicissitudini culminate nel procedimento attivato dalla Corte dei Conti circa la sua corretta destinazione, è necessario ora affrontare l’argomento, poiché ormai nulla osta all’utilizzo dei 3,6 milioni di euro per la destinazione voluta dalle sorelle(a favore di malati e bisognosi dell’ospedale, ndr)": scrivono i tre consiglieri.