Serieanews.com - Ora il re dei bomber è pronto al grande salto: piace ad almeno 4 big

Sta dominando il campionato e segna come mai prima. E ora èal: ci sono3 big del nostro campionato pronte a prenderloOra il re deialad4 big (Foto: Ansa) – serieanews.comCi sono giocatori che si perdono nelle difficoltà e poi ci sono quelli che, invece, nelle tempeste si rafforzano. Questo calciatore appartiene alla seconda categoria. Due anni fa sembrava destinato a imporsi come uno degli esterni più esplosivi della Serie A, ma poi è arrivata la retrocessione e il suo talento è finito in secondo piano.Poteva salutare, cercare un’altra squadra, ma ha deciso di restare: “Avevamo un debito con questa maglia”, ha detto con sincerità. Un gesto da leader, che in questa stagione si sta trasformando in una missione compiuta.