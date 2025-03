Lanazione.it - Opportunità di cambiamento profondo

Leone (*) C’è un filo rosso che lega la data del 25 novembre alla data dell’8 marzo e dobbiamo tenere sempre presente: per essere libere, per prima cosa bisogna essere vive. La negazione dei diritti è sempre un comportamento violento, anche quando la violenza è nascosta. Ecco che l’8 marzo diventa non solo un momento di riflessione, ma soprattutto un’per promuovere unculturalee duraturo. Donne e uomini devono avere gli stessi diritti e trattamenti; le stessein ogni ambito: occorre mettere al centro le persone, ad esempio, attraverso la conciliazione tra vita e lavoro e il miglioramento dei servizi rivolti all’assistenza all’infanzia e alla cura degli anziani. La realtà, invece, ci pone davanti abusi e limitazioni nei diritti fondamentali subiti dalle donne in quanto tali: questo non è più accettabile.