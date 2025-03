Ilgiorno.it - Operazione verde al Parco Gussi. Piantati i nuovi alberi

Quattro platani vicino al chiosco e due ginkgo biloba davanti alla fontana, ala Vimercate arrivano gliin sostituzione degli esemplari abbattuti per malattia. Nel polmonesono stati messi a dimora anche 9 tigli sul lato via XXV Aprile-Centro per l’infanzia Giro Giro Tondo. Operazioni portate a termine nei giorni scorsi anche alla scuola dell’infanzia Andersen a Ruginello e in altri punti della frazione. Il patrimonio arboreo cresce, mentre è scattato il conto alla rovescia per il ritorno alla città del Giardino Sottocasa, la parte privata delchiusa al pubblico per oltre 20 anni. La riapertura dei 30mila metri “segreti” sarà il 22 marzo. Bar.Cal.