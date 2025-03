Ilfattoquotidiano.it - Operaio precipita da un tetto in cantiere e muore. I colleghi cercano di simulare un incidente domestico

lo avevano portato al pronto soccorso in condizioni gravissime, sostenendo che era caduto in casa, ma in realtà avevano cercato di nascondere l’ennesimo caso di infortunio sul lavoro che si è concluso nel modo più tragico: l’interessato, undi 35 anni, di origini egiziane, è morto all’ospedale Giovanni Bosco di Torino.Le indagini hanno svelato che erato daldi un capannone in fase di ristrutturazione a Leini, nel Torinese. Secondo i carabinieri della compagnia di Venaria, l’uomo è caduto nel vuoto da una decina di metri. Idi lavoro, invece di chiamare il 118, lo hanno caricato in auto e trasportato al pronto soccorso del Giovanni Bosco. Ai medici, idi lavoro avrebbero detto che era caduto in casa.L'articoloda unin