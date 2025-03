Thesocialpost.it - Operaio di 35 anni precipita per 10 metri e muore, i colleghi lo portano in ospedale e mentono ai medici: «È caduto in casa»

Tragedia a Torino, dove undi 35, originario dell’Egitto, è morto all’GiovBosco dopo una caduta dal tetto di un capannone in fase di ristrutturazione a Leini, nel Torinese. Stando alle indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Venaria, l’uomo èto da un’altezza di circa dieci.Invece di chiamare i soccorsi, idell’hanno deciso di caricarlo in auto e trasportarlo personalmente al pronto soccorso del GiovBosco, dove è arrivato in condizioni già gravissime. Ai, iavrebbero riferito che l’uomo erain. Tuttavia, grazie alle indagini dei carabinieri, questa versione è stata successivamente smentita. La vera causa dell’incidente è emersa solo dopo il lavoro dei militari, che hanno ricostruito quanto acsul luogo dell’incidente.