Operaio cade da 10 metri e i colleghi lo portano in ospedale senza chiamare i soccorsi La bugia ai medici | Era a casa sua

Aihanno detto che era caduto in, ma in realtà l’35enne era precipitato poco prima dal tetto di un capannone in ristrutturazione. L’uomo, originario dell’Egitto, è morto all’Giovanni Bosco di Torino. I carabinieri della compagnia di Venaria hanno scoperto che l’è caduto nel vuoto da una decina di, mentre era impegnato nei lavoro di ristrutturazione di un capannone a Leini, nel Torinese.Quando il 35enne è caduto, inon hanno chiamato il 118. Lo hanno comunque caricato in macchina e portato al pronto soccorso. È stato lì che hanno provato a nascondere l’incidente sul cantiere. Aihanno detto che il 35enne era caduto mentre si trovava in.L'articoloda 10e iloin