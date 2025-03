Internews24.com - Onana racconta: «Appena arrivai Inzaghi mi disse che Handanovic era il titolare. Poi i miei compagni hanno iniziato a spingere affinché giocassi e Maignan…»

di RedazioneAndré, ex portiere dell’Inter ora al Manchester United, ricorda la sua stagione in nerazzurro e come prese il posto adArriva un’altra parte dell’intervista concessa da Andréa Le Média Carré, nel quale l’ex portiere dell’Inter, ora al Manchester United, ricorda la sua stagione in nerazzurro e il momento chiave nel quale riuscì a prendersi la titolarità tra i pali a discapito di.SU MAIGNAN – «Mike è un grande portiere, una persona molto buona. Quando arrivo all’Inter lui è il il ‘capo’ della città, avevavinto lo scudetto. Arrivo all’Inter emi dice che ilè Samir. Io ho le palle gonfie così! Ho detto: “Merda, sonoarrivato e sono il secondo portiere”. Le prime dieci partite in tanti criticavano, l’ambiente era negativo.