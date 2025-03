Juventusnews24.com - Omorodion Juve: il suo nome non va depennato dalla lista per rinforzare l’attacco! Ma c’è un grande ostacolo per i bianconeri

Secondo quanto riportato da Tuttosport, non va depennato il nome di Samu Omorodion per il calciomercato Juve in vista della prossima estate, con i bianconeri che andranno alla ricerca di un nuovo attaccante vista la sempre più probabile partenza di Dusan Vlahovic. Per caratteristiche è il giocatore che somiglia di più a Osimhen, ma non è semplice arrivare a lui. Sia per la particolarità del suo trasferimento dall'Atletico Madrid al Porto (si parte dal 50% a crescere), sia perché nel contratto fino al 2029 è presente una clausola rescissoria da 100 milioni di euro.